Регистрация на платформу не занимает много времени. Хотя играть можно и без нее. Для транзакций по счету созданы выгодные и удобные условия. Детальнее об особенностях работы оператора рассказываем дальше.

Официальный сайт R7 Casino

Сайт R7 онлайн имеет лаконичный дизайн. На верхней горизонтальной панели изображены опции для входа или регистрации, перехода в раздел с бонусными предложениями и турнирами.

На левой вертикальной панели Р7 находятся опции для выбора категории развлечений, вызова оператора, настройки языка интерфейса. Есть опция, позволяющая открыть вкладки личного кабинета. Справа от нее можно увидеть сведения о лучших акциях оператора.

Ниже находится панель с категориями слотов и показаны логотипы игровых автоматов. Далее транслируют данные о последних заработанных выигрышах пользователями Р7 онлайн казино. В конце стартовой страницы можно увидеть вкладки с информацией о деятельности компании, условиях конфиденциальности, правилах ответственной игры и т.д. Кроме логотипов партнеров, в футере сайта размещены данные, подтверждающие легальную работу оператора.

Вход и регистрация в казино

Совершить Р7 казино вход в личный кабинет на сайте можно с помощью телефона или электронной почты. Подтвердить процедуры предлагается путем ввода пароля. Эта возможность есть у зарегистрировавшихся пользователей. В противном случае клиент должен создать профиль. Это происходит следующим образом:

Перейти к сайту казино.

Выберите метод создания профиля.

Добавить реквизиты выбранного для регистрации способа, создать уникальную комбинацию из букв и цифр для авторизации в дальнейшем.

Согласиться на условия, установленные оператором для игры на сайте и подтвердить соответствие им. По желанию можно активировать рассылку, позволяющую получать сведения об актуальных бонусных предложениях и промо-акциях.

Подтвердить создание профиля нажатием опции "Зарегистрироваться".

На следующем этапе пользователь должен добавить персональные данные в соответствующий раздел в профиле. В нем необходимо подтвердить указанный в аккаунте телефон и e-mail. Доступ ко всем предложениям от оператора открывает успешная верификация. Совершив ее участник сможет выводить заработанные в слотах выигрыши. Верификация может быть произведена через Bank-ID. Также можно загрузить в профиль фотографии паспорта или другого документа, подтверждающего личность.

Азартные игры R7

Каталог на сайте казино предлагает развлечения от 50 провайдеров. Известными из них являются Habanero, Playson, GreenTube, BetSoft, Gamzix, Endorphina, Quickspin, Booming Gaming, Spinomenal, Pragmatic Play. Оператор позволяет пользователям играть в Live и виртуальные автоматы.

На сайте Р7 предлагаются только сертифицированные автоматы. Это указывает на то, что результат участия в играх честен. За этим следят аудиторские компании и проверяют работу генератора случайности. Большинство слотов адаптированы для игры с телефона. Это происходит благодаря технологии HTML, взятой за основу при их создании.

Виртуальные развлечения онлайн казино можно испытать без финансовых затрат. Для этого участнику необходимо активировать демонстрационную версию предложения. Ее польза заключается в возможности оценить развлечение и его любопытство, испытать стратегии, способствующие получению выигрышей. Играть в тестовую версию развлечения могут даже не зарегистрированные пользователи. Она недоступна в Live играх.

Для удобного выбора игровых предложений в R7 casino, все они разбиты на категории. Дополнительно есть подкатегории. Перейти к каталогу с отдельным типом игр можно со стартовой страницы. Она содержит следующие разделы:

Казино. Позволяет выбрать игровые автоматы, виртуальные карточные игры или рулетку.

Live дилеры. Раздел содержит игровые предложения, проводимые в онлайн формате через трансляцию. Среди предложенных развлечений – рулетка, Baccarat, Blackjack, кости.

TV игры. Во вкладке можно обнаружить игры, сочетающие в себе правила лотерей, рулетки или кено с элементами виртуальных развлечений.

Краш. Раздел содержит игры, целью которых является своевременное снятие выигрыша или спортивные эмуляторы.

Поскольку большая часть аудитории оператора предпочитает игровые автоматы, их в онлайн казино больше всего. Упрощают поиск интересных среди них разделы "Популярные", "Новинки", "Megaways", "Drops & wins", с акцентом на тематике "Фрукты", "Животные", "Азия", "Египет", "Рождество" и т.д. С популярными слотами сегодня предлагаем ознакомиться дальше.

У каждого игрового автомата Р7 есть неповторимая тематика. Они отличаются качеством изображения и наполнение бонусами. Можно найти слоты с классическими техническими параметрами (3-5 барабанов и 1-3 ряда) или современными (6 и более барабанов, 243 или более линий, кластерные). Их отличие проявляется и в механике, отражающейся на условиях начисления выигрышей. Игротеку онлайн казино оценит даже самый требовательный пользователь.

Основные виды автоматов в казино

Игровые автоматы на R7 Casino представлены в широком ассортименте видов. Слоты на деньги и слоты бесплатно не отличаются тематически и функционально. Следует отметить, что основные виды слотов включают следующие категории:

классические;

слоты;

прогрессивные;

плоские вершины;

3D автоматы.

Рассмотрим каждую категорию более подробно, чтобы понять в чем заключаются особенности каждого типа и какое между ними отличие.

Классические

Первыми появились слоты, созданные по образу и сходству с механическими аппаратами, которые устанавливались в наземных казино. Они имеют максимально простую структуру – 3 барабана и 1 линию выплат. Управление осуществляется практически одной кнопкой. Их еще называют однорукими бандитами. В качестве символов обычно выступают традиционные фрукты, колокольчики, звезды. Классические демо слоты также популярны среди гемблеров.

Видеослоты

Видеослоты – это современные игровые автоматы. Они имеют расширенные функциональные возможности:

специальные бонусные символы – чаще всего вайлд и скаттер;

бонусный раунд с бесплатными вращениями;

риск-игра на удвоение выигрыша;

возможность приобретения бонусов (не во всех автоматах);

большое количество призовых линий и многое другое.

Играть в автоматы Р7 такого типа интересно еще и потому, что у них есть продуманный сюжет, качественная графика и музыкальное сопровождение.

Прогрессивные

Тем, кто хочет сорвать большой денежный выигрыш, нужно играть в игровые автоматы онлайн с прогрессивным джекпотом: он постоянно увеличивается. Его размер может достигать нескольких миллионов. Сорвать джекпот в R7 может совершенно каждый, он выпадает случайным образом. Однако, как правило, это происходит на длинной дистанции игры. Также учтите, что иногда джекпот может выпасть только в том случае, если игрок делает ставки не менее определенного минимума.

3D-автоматы

Особый интерес у игроков вызывают онлайн-автоматы с 3D-графикой. Как правило, такие слоты имеют анимированный фон, который будто уходит вглубь экрана. Рядом с барабаном в этом случае могут размещаться подвижные персонажи, которые тем или иным образом реагируют на запуск вращений. Не менее интересно в такие слоты играть бесплатно.

Типы слотов Р7 по числу барабанов и линий

Слоты Р7 можно классифицировать по количеству барабанов и призовых линий. Простые имеют 3 барабана и 3 линии. Выигрышная комбинация формируется по горизонтали из 3 одинаковых символов.

В современных онлайн слотах количество барабанов стартует от 4-х, а линий может быть несколько сот или даже тысяч. В некоторых автоматах размер поля может изменяться в процессе – чаще всего дополнительные барабаны или ряды открываются в результате игры. Редко игрок может изменять размер поля самостоятельно.

Итак, как видите, существует множество видов и типов игровых автоматов — на разную тематику, с разным функционалом, размером выигрыша и другими особенностями. Однако их общая цель – приносить игроку удовольствие и денежный выигрыш. А какой слот станет для этого вашим инструментом – выбирайте самостоятельно.

Что такое зеркало R7 Casino для азартных игр онлайн

Зеркало – это дубликат официального ресурса, расположенный на другом домене. Ссылка имеет другой адрес, но перенаправляет на аналогичный ресурс. Это как запасный вариант для тех, кто хочет играть в автоматы онлайн, но не может попасть на официальную страницу.

Использование зеркала безопасно, если брать ссылки из официальных и надежных источников. Найти его можно несколькими путями:

на официальном казино онлайн;

на тематических форумах, блогах, новостных рассылках;

на страницах Р7 казино в соцсетях: Telegram, Instagram.

Попасть на R7 сайт через зеркало так же просто, как и на официальный ресурс.

Альтернативный ресурс ничем не отличается от основного и в большинстве своем он даже более удобен, потому что не так сильно загружен посетителями. Войдя через зеркало можно:

запускать онлайн игры на реальные деньги и демо-версии;

получать бонусы, участвовать в акциях, турнирах, розыгрышах;

вносить депозиты, выводить денежные средства;

пользоваться всем ассортиментом игры, включая лайв казино игры;

обращаться к техподдержке.

Для входа в R7 Casino через зеркало, используется та же учетная запись, нового создавать не нужно. Внешне сайт идентичен оригиналу, имеет такое же оформление, разделы и меню, поэтому сориентироваться на страницах будет легко.

Бонусы и акции казино Р7

Отзывы о работе Р7 клуба указывают, что пользователи довольны предложенной бонусной программой. В ней можно найти акции, имеющие общий формат и активируемые через промокод. Получить R7 бонус имеют возможность новички и игроки длительное время участвующие в играх онлайн казино. Есть предложения, в условиях которых нет требования о депозите. Однако самые большие призы предоставляются за акции, активация которых происходит после пополнения.

В Р7 казино происходит поощрение пользователей, оформляющих выплату. Он дает возможность участникам отыграть отчисленный обязательный налог. На каких условиях это происходит и значение вейджера предлагаем посмотреть в таблице.

В бонусной программе R7 casino есть кэшбек. По понедельникам пользователи будут получать на игровой счет 5-10% от суммы осуществленных ставок за неделю. Получившуюся сумму нужно отыграть в 3-кратном размере, на что дается 10 дней.

Нередко проходят акции, активируемые через промокод. Найти бонусную комбинацию можно через Telegram канал онлайн казино, в рассылке, от службы поддержки. R7 casino публикуется промокод и на тематических ресурсах. Список бонусных предложений регулярно обновляется.

Как скачать Р7 мобильное приложение

Играть в слоты Р7 казино можно из приложения для телефонов. Загрузить его можно на гаджеты с ОС IOS и Android. Соответствующие настройки находятся в футере стартовой страницы. Для стабильной работы приложения участник должен следить за его обновлением. Преимуществом программы является то, что он работает на отдельном сервере от сайта, так что в случае ограничения деятельности последнего не блокируется.

Мобильная версия

Чтобы играть в игры Р7 казино не обязательно устанавливать программу оператора на телефон. Можно воспользоваться мобильной версией. Для этого нужно войти на сайт казино из браузера гаджета. Ее активация происходит автоматически. Адаптивный режим предлагает клиентам равные возможности с десктопной версией.

Вывод денег

Если участник Р7 казино желает вывести деньги, он должен использовать тот метод, по которому он пополнил счет. Если депозит был внесен через терминал или Google Pay, клиенту потребуется обратиться к оператору, чтобы согласовать условия получения выплаты на другой платежный инструмент. Процедура выплаты производится по подсказкам системы. От участника требуется следующее:

Выполнить вход в профиль на сайте оператора.

Открыть раздел "В кассу", расположенный на стартовой странице сайта в верхней правой части.

Перейти на вкладку Вывести.

Выберите метод вывода "Visa” или "Mastercard”.

Ввести сумму выплаты.

Добавить в заявку реквизиты выбранной банковской карты.

Предоставить согласование на подачу заявки.

Проверка заявки и ее рассмотрение проходят в течение 48 часов.

Как пополнить счет

Вносить депозит на игровой счет казино Р7 онлайн оператор позволяет через банковские карты, электронные платежные сервисы или терминалы самообслуживания. Для всех методов, кроме терминала, действует требование о принадлежности платежного инструмента владельцу аккаунта. Если пополнение счета будет произведено из инструментов посторонних лиц, счет пользователя будет заблокирован.

Внесение депозита производится после авторизации на сайте Р7 казино. Участнику необходимо перейти к вкладке с соответствующим названием (Касса), выбрать тип транзакции и платежный метод. В дальнейшем следует следовать инструкциям, которые появляются на экране участника. Если депозит вносится через терминал, клиент выбирает соответствующий раздел и онлайн казино, вводит ID аккаунта и телефон, вносит наличные. Зачисление денег на баланс пользователя производится в течение 30 минут.

Надежность Р7 казино и лицензия

Наличие разрешительного документа указывает на надежность оператора. Это проявляется в соблюдении им Порядка сохранения и обработки личных данных участников. Лицензия гарантирует участнику, что компания соблюдает международные стандарты в защите собственного сервера от взломов и проникновения в него сторонних лиц. Документ указывает, что сайт казино не блокируется, поэтому клиенту не нужно искать казино зеркало.

Служба поддержки игроков

Каждый клиент R7 сайта, независимо от того, зарегистрирован ли он на нем, может обратиться к менеджерам онлайн казино для получения ответа на интересующие себя вопросы. На сайте казино Р7 содержатся сведения о 2 таких методах, а именно:

онлайн чат. Активировать его можно через соответствующую опцию в разделе поддержка;

звонок на горячую линию.

Соединение с оператором казино Р7 происходит в течение 1-7 минут, на что влияет загруженность линии. С ответами на часто задаваемые вопросы можно ознакомиться в разделе "FAQ”, содержащемся в футере сайта.

Часто задаваемые вопросы по казино

Зачем может понадобиться R7 казино зеркало?

Использовать его участник может, если официальный сайт Р7 ограничен для получения услуг на нем. Причинами этого могут служить технические сбои или проведение определенных работ оператором.

На какую сумму я могу пополнить счет в казино?

Сумма разнится в зависимости от выбранного платежного инструмента.

Есть ли приложение казино на iPhone?

Да. Загрузить его можно из App Store.

Безопасно ли играть в казино?

Да. Оператор R7 имеет лицензию, что свидетельствует о его надежности.

Какие виды игр предлагаются в казино?

Клиенты могут играть в слоты, краш-игры, эмуляторы, виртуальные и Live карточные игры, рулетку, кости. Есть раздел ТВ-игр, содержащий игры с настоящим ведущим, дополненные элементами слотов.